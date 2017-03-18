إعلان النتائج النهائية لانتخابات «نقابة الصحفيين»

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كتب- أحمد سعيد حسانين وصلاح لبن وصابر العربي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين النتائج اليوم السبت النهائية للمرشحين الفائزين بمقعد العضوية فوق وتحت السن.

وفاز بعضوية مجلس النقابة "فوق السن" كل من جمال عبدالرحيم بـ1182 صوتًا وحسين الزناتي بـ1165 صوتًا، ومحمد خراجة 1152 صوتًا، وفاز بمقاعد "تحت السن" عمرو بدر بـ755 صوتًا، وأيمن عبدالمجيد بـ763 صوتًا، ومحمد سعد عبدالحفيظ بـ851 صوتًا.

وحمل الصحفيون الفائزون على الأعناق، وهتفوا "عاش كفاح الصحفيين.. الجزر دي مصرية".

وحسم عبدالمحسن سلامة مقعد النقيب بـ(2475 صوتا) من منافسه الأقوى يحيى قلاش بفارق 585 صوتا.

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واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بعد مده ساعة إضافية أمس الجمعة مسجلا حضور 4524 عضوا، (وكان النصاب القانوني 2150 عضوًا، بواقع 25% + 1).

وبدأت عملية الاقتراع في الخامسة مساءً انتهت في السابعة، لاختيار النقيب من بين سبعة مرشحين واختيار ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين ٧١ مرشحًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من المرشحين تحت ١٥ سنة عضوية.

وأجريت عملية التصويت والفرز تحت إشراف قضائي كامل ورأس اللجنة القضائية المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، في حضور مندوبي المرشحين داخل ٢٢ لجنة بالنقابة العامة بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.

وقررت "اللجنة المشرفة" تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمدة أسبوعين في الثالث من مارس الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة يومها.

وشهدت الجمعية وقتها حضور 1173 عضوًا، بينما كان يلزم تصويت أكثر من 4300 عضو "50% +1".