السعال عند الأطفال وعلاجه بطرق طبيعية

إن السعال عند الأطفال من المشكلات التي تواجه كل أم في فصل الشتاء، ولكن لا تقلقي بعد الآن فهناك علاجات طبيعية عن طريق استخدام الأعشاب الطبيعية لعلاج أدوار البرد والزكام والسعال الذي يصيب الطفل عادة في فصل الشتاء، وقد يكون من الأفضل أن يتم علاج مشكلة السعال لدى الأطفال من خلال تناول مشروب الليمون الساخن وتناول اليانسون وغيرها من المشروبات التي تقضي على الجراثيم والبكتيريا والفطريات التي تتواجد في الحلق، وسوف نوضح لكي بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تخفيف السعال عند الطفل في هذا التقرير فتابعي معنا.

طرق منزلية لعلاج السعال عند الأطفال

هناك طرق فعالة من الأعشاب الطبيعية والتي تعالج السعال عند الأطفال كما يلي:

مشروب الليمون بالعسل للتخلص من السعال:

يمكنك استخدام الليمون بالعسل للطفل بعد عمر العام عن طريق وضع ملعقة صغيرة من العسل على عصير نصف ليمونة، وإعطاء الطفل منه فهو فعال بشكل قوي في علاج السعال سريعا، فقد يحتوي الليمون على فيتامين سي الهام من أجل التخلص من البكتيريا ويحتوي على المواد المضادة للأكسدة المفيدة للقضاء على التهابات الحلق.

وصفات الجزر والبرتقال للتخلص من السعال لدى الأطفال:

استخدام عصير الجزر مع البرتقال يساعد على تخفيف السعال والزكام عامة، ولهذا فيجب تناول هذا العصير لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة التي تعزز مناعة الجسم، فيتم تنظيف حبات من الجزر وسلقها جًيدا، ثم هرسها مع عصير البرتقال ووضعها بالخلاط الكهربائي بدون سكر وتقديم هذا الخليط للطفل بشكل يومي يساعده على الشفاء بشكل سريع.

مشروب الينسون للتخلص من السعال:

تناول الينسون بصفة مستمرة يساعد على التخفيف من حدة أعراض البرد من سعال وزكام ويمكنك تحليته بالعسل وتقديمه للطفل ثلاث مرات باليوم، فقد يقلل من حدة السعال والزكام ويقضي على الالتهابات في الحلق ومفيد من أجل التخلص من البكتيريا الضارة في الجهاز التنفسي ويطرد البلغم ويقضي عليه تمام ويطرده خارج الجسم.

مشروبات فعالة للقضاء على السعال لدى الأطفال:

تناول مشروب النعناع يساعد على تسليك أنف الطفل وتخفيف السعال ويساعد أيضا على الاسترخاء، ويمكنك تقديمه للطفل مرتين باليوم لمساعدته على الشفاء، ويقضي على الفطريات التي تتراكم في الحلق، وهذا حيث انه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة التي تزيل البكتيريا من الحلق، وقد يمكنك تقوية جهاز مناعة الطفل عن طريق تقديم حبة البركة له وتحليتها بالعسل أو إضافتها مع الحساء أو الحليب، للحصول على جهاز مناعي قوي خالي من الضعف وتزيد قدرته على التصدي للبكتيريا والأمراض التي تصيب الجسم.

المصدر: السعال عند الأطفال

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads