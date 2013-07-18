النجمة هالي بيري تتزوج الرابع!

يستعد النجمان الفرنسي، أوليفيه مارتينيز، والأميركية هالي بيري، للزواج في عطلة نهاية الأسبوع، فيما ينتظران ولادة ابنهما الأول.

ونقل موقع "بيبول" الأميركي عن مصدر مطلع أن مارتينيز وبيري، اللذين أعلنا خطوبتهما في آذار (مارس) 2012، يعتزمان الزواج في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

ولفت إلى أن النجمين توجها إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء الماضي، برفقة ابنة بيري "نهلا" البالغة من العمر 5 سنوات.

وأشار إلى أن الأمر الذي لا يزال غامضاً هو مكان الزفاف في فرنسا أو في مكان مطل على البحر الأبيض المتوسط يحبه مارتينز.

الجدير بالذكر أن بيري (46 سنة) ومارتينيز (47 سنة) ينتظران ولادة ابنهما الأول في أوائل الخريف المقبل.

وهذا سيكون الزواج الأول لمارتينيز، الذي سبق أن كان على علاقة مع النجمة الأسترالية كايلي مينوغ، والزواج الرابع لبيري بعد لاعب البيسبول ديفيد جاستس، والمغني غيريك بينيت، وعارض الأزياء غابرييل أوبري.