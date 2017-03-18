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قلاش يهنئ نقيب عبد المحسن سلامة وأعضاء مجلس "الصحفيين"

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قلاش يهنئ نقيب عبد المحسن سلامة وأعضاء مجلس "الصحفيين" قلاش يهنئ نقيب عبد المحسن سلامة وأعضاء مجلس "الصحفيين"

مصراوي Masrawy

كتب - هاني سمير:

هنأ يحيى قلاش - نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، عبد المحسن سلامة - الفائز بمنصب النقيب خلال الانتخابات التي أجريت أمس، وأعضاء مجلس النقابة الجدد.
وقال قلاش في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خالص التهنئة للزملاء النقيب وأعضاء مجلس النقابة على ثقة الجمعية العمومية التي يجب أن لا تفارق النقابة فهي تحتاجها الآن أكثر من أي و قت مضي".
وصوت في انتخابات التجديد النصفي 4534 صحفيًا، وحصل الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة على 2475 صوتًا صحيحًا، بينما حصل يحيى قلاش
على 1890 صوتًا من الأصوات الصحيحة.
كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أعلنت مساء الجمعة، غلق باب التصويت على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة لاختيار نقيب
جديد للصحفيين و6 من أعضاء المجلس.
واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة، ظهر الجمعة، بواقع ٢١٥١ عضوًا سجلوا أسمائهم بالكشوف.
ويُشترط لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة حضور 25٪‏ من أعضاء الجمعية، أي نحو 2150 صحفياً وصحفية، بعد تأجيلها في المرة الماضية -3 مارس-
لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وتنافس على مقعد النقيب سبعة مرشحين، في مقدمتهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش ومدير تحرير الأهرام عبد المحسن سلامة، في حين ينافس على
عضوية المجلس 70 صحفياً.

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مصراوي Masrawy

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