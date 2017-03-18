مدير أمن القليوبية: حركة تطهير واسعة لأفراد الشرطة «المتجاوزين»

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سعيد: 8 آلاف توكتوك دون ترخيص.. واستعدنا الأمن بنسبة 95%

إعادة تقييم شاملة للضباط.. والكفاء هي المعيار

قال اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إنه سيتم إجراء حركة تطهير واسعة قريبا بأقسام الشرطة التى شهدت بعض التجاوزات من أفرادها خلال الفترة الماضية.

وأضاف سعيد في تصريحات إعلامية أمس الجمعة أن تعليمات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار تقضى بمواجهة أى انحراف والتحقيق مع من يثبت تورطهم فى أى مخالفات مهما كان وزنها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الانحراف والإساءة لجهاز الشرطة العريق.

وأشار إلى أن التجاوزات الفردية من بعض أفراد الشرطة لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تسيء أو تنال من جهاز بأكمله قدم أفراده العديد من التضحيات والبطولات فى مواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين فضلا عن حماية الجبهة الداخلية للبلاد، متابعا أن جهاز الشرطة قدم مئات الشهداء فداءً للوطن على مدار تاريخه.

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واستكمل مدير الأمن: «لا أحد فوق القانون، بسحب ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالمخطئ سوف يحاسب والدليل أن أجهزة الشرطة نفسها من كشفت بعض السلبيات الأخيرة وقدمت المتهمين للعدالة"، كاشفا أنه يجرى حاليا إعادة تقييم شاملة للضباط والأفراد والمخبرين السريين بالأقسام الشرطية وسيتم تطهير كافة العناصر الغير صالحة والبقاء سيكون للأكثر خبرة وكفاءة وقدرة على العطاء فى إطار خطة إعادة الهيكلة، لأننا مصرون على اقتلاع كافة العناصر غير المنضبطة وسنواجه أى تجاوزات بكل حسم وحزم.

وأوضح أن تعليمات وزير الداخلية لكافة الضباط والأفراد داخل جهاز الشرطة تؤكد على حسن معاملة المواطنين، قائلا إن المواطن البسيط فوق رأسنا ونحن نسعى دائما لخدمته داخل الوحدات الأمنية التى تتعامل مع الجمهور والمدنيين وذلك بتطوير الأداء شكلا ومضمونا ولن نسمح بأى تجاوز أو إهانة لأى مواطن تحت أى ظرف من الظروف.

واستطرد: «لدينا نحو 8 آلاف توكتوك دون ترخيص، ولابد من القضاء على ظاهرة الجرائم باستخدامه».

وأردف: استعدنا الأمن بنسبة 95 % بعد السيطرة الأمنية الكاملة على البؤر الإجرامية وتكثيف الحملات عليها وضبط رءوس التشكيلات العصابية الخطيرة، منوها إلى اختفاء ظاهرة السرقة بالإكراه والسطو المسلح بنسبة كبيرة، وكذا إحباط العديد من المخططات الإرهابية.

واختتم مدير الأمن بأن الأمن السياسى لا يأتى أبدا على حساب الأمن الجنائى، متابعا: نسير وفق رؤية أمنية منضبطه تحقق الأمن والسلم الاجتماعى لحماية الجبهة الداخلية للبلاد.