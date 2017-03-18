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«المحامين» تبدأ الإضراب.. وعاشور: إحالة المخالف للتأديب

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«المحامين» تبدأ الإضراب.. وعاشور: إحالة المخالف للتأديب «المحامين» تبدأ الإضراب.. وعاشور: إحالة المخالف للتأديب

التحرير

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تبدأ نقابة المحامين اليوم السبت تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار خطواتها التصعيدية ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بحلسة 9 محامين 5 سنوات لكل منهما. 

وقال سامح عاشور فى تصريح لـ"التحرير" إنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل.

وشدد عاشور على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحاكم، أو في غرفة المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة، أو موظفي المحاكم.

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وأضاف نقيب المحامين: «الدائرة التي أصدرت الحكم على محامي مطاي بالحبس خمس سنوات، لن يحضر المحامون أمامها دون سقف زمني سواء كانت مجتمعة أو متفرقة».

وأوضح: «النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في مطاي، يتضمن شقا عاجلا بوقف التنفيذ». 

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التحرير

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