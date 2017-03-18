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احرق دهون جسمك بأكلات خفيفة ورخيصة

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احرق دهون جسمك بأكلات خفيفة ورخيصة احرق دهون جسمك بأكلات خفيفة ورخيصة

تسعى الكثيرات لانقاص أوزانهن فالبعض منهم يتبعون ريجيم أو نظام غذائي أو طرق عديدة ولكن مع الوقت قد يعانون من مشكلات صحية بالغة فهذا يعد خطر كبير عليهن لهذا لابد أن تعرف كل واحدة ما مدى المشكلة في زيادة الوزن ولكن الأمر الذي يعد مشترك بينهن هو زيادة نسبة بالجسم في مناطق متعددة ولكن الحديث في الأمر أنه يوجد بعض الأطعمة التي تفيد الجسم وأيضًا تساعدك في التخلص من تلك الدهون وهذا إلى جانب الرياضة سواء المشي أو تمرينات خاصة لحرق نسبة الدهون في بعض المناطق، لهذا فلنرى سويا تلك الأطعمة التي تساعدك في حرق كميات الدهون في جسمك.

 

 أطعمة مميزة تزيد من مستوى حرق الدهون:

1- الأسماك: 

تعتبر مصدر جيد للبروتين وغنية بفيتامين B وهو يحول المواد الغذائية لطاقة، وكذلك الدواجن ولكن وجود الأوميجا 3 في الأسماك تجعلها صحية و تعزز التمثيل الغذائى للدهون و يتم حرقها .

الأفوكادو

2- نبات الأفوكادو :

فهو ملئ بالسعرات الحرارية ويعد مصدر هام للكارنتين وهو هام جدًا فى عملية التمثيل حرق الدهون. و قد أثبتت بعض الأبحاث أن نبات الأفوكادو يساعد في حالات نقص الوزن ويعمل على تنظيم السكر في الدم ويقوي الدورة الدموية لأنه غني بالأوميجا 3S ومواد مضادة للالتهاب.

الكاكاو

3- مشروب الكاكاو:

فهو غنى بالفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم ويقلل من الشهية وينظم الدورة الدموية وغنى بالماغنسيوم الذى يوفر 300 تفاعل كيميائى لحرق الدهون.

التوابل الحارة

4- جميع التوابل الحارة:

وذلك لأنها تعزز عملية الأيض ، ويعد الفلفل الأسود والزنجبيل و الفلفل الحار من المواد التي تساعد على ارتفاع درجة حرارة الجسم وهذا يساعد في حرق الكثير من السعرات الحرارية .

الجريب فروت

5- نبات الجريب فروت:

فهو ذات مذاق رائع ويتحكم في نسبة الأنسولين ويقلل من الوزن. ولقد أظهرت بعض الأبحاث العلمية أن الأشخاص الذين يتناولون الجريب فروت قد زادت لديهم نسبة الكوليسترول وتمكنوا من فقدان الوزن بصورة متميزة، و ينخفض نسبة الأنسولين بعد الوجبات بتناول الجريب فروت وهذا قد يساعد فى سرعة عملية هضم وحرق السعرات الحرارية الزائدة و يكون تخزين الدهون أقل .

الشوفان

6- نبات الشوفان:

فهو يساعد على خفض نسبة الكوليسترول ويحمي القلب من أي تصلبات أو جلطات.

القرنبيط

7- نبات القرنبيط:

وهو غنى بفيتامين C وأيضا الكالسيوم ويحرق الكثير من السعرات الحرارية بسرعة مذهلة، وينشط معدل الأيض وفيتامين C الموجود فيه يساعد على امتصاص الكالسيوم والاستفادة منه بصورة واضحة.

الزبادى

8- الزبادى أو اللبن الرائب:

من أهم الأطعمة التى تساعد في حرق الدهون و فقدان كميات واضحة من الوزن. لأنه يحتوي على بروتينات وكالسيوم من أجل بناء العضلات و توفير الطاقة.

 

 في الأخير الطريقة المناسبة للتخلص من الوزن الزائد هو توفر نظام غذائي صحي إلى جانب ممارسة العديد من التمارين الرياضية باستمرار للحفاظ على صحة مناسبة لكافة الأعمار أو أي ظروف صحية.

المصدر: فيرال

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