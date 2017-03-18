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أسعار العملات اليوم السبت 18-3-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم السبت 18-3-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم السبت 18-3-2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
يورو ١٩.٢٩٦ ١٩.٤٤٠٥ 03/18 12:20 ص
ين ياباني ١٥.٨٥٣٤ ١٥.٩٨٥٦ 03/18 12:20 ص
كرون نرويجي ٢.١١٤٩ ٢.١٢٩٦ 03/18 12:20 ص
كرون سويدي ٢.٠٢٦٥ ٢.٠٤١٣ 03/18 12:20 ص
كرون دنماركي ٢.٥٩٥٧ ٢.٦١٥٢ 03/18 12:20 ص
فرنك سويسري ١٧.٩٦٩٥ ١٨.١١٨١ 03/18 12:20 ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٤ ٤.٩٦٨١ 03/18 12:20 ص
ريال عماني ٤٦.٧٥٣٢ ٤٦.٩٨٨٣ 03/18 12:20 ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٧ ٤.٨٢٤ 03/18 12:20 ص
دينار كويتي ٥٨.٩١٠٢ ٥٩.٣١٤٦ 03/18 12:20 ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤٥٤ ٤٧.٩٨٤١ 03/18 12:20 ص
دينار أردني ٢٥.٤٠٥٨ ٢٥.٤٩٨٢ 03/18 12:20 ص
دولار كندي ١٣.٥٢١٦ ١٣.٦١٩٦ 03/18 12:20 ص
دولار استرالي ١٣.٨١٨٦ ١٣.٩٦٠٨ 03/18 12:20 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 03/18 12:20 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٦ ٤.٩٢٥٤ 03/18 12:20 ص
جنيه قبرصي ٠ ٠ 03/18 12:20 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٠٦٩٨ ٢٢.٢٤٢٨ 03/18 12:20 ص

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رئيس قسم الأخبار

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