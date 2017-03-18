أسعار العملات اليوم السبت 18-3-2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|يورو
|١٩.٢٩٦
|١٩.٤٤٠٥
|03/18 12:20 ص
|ين ياباني
|١٥.٨٥٣٤
|١٥.٩٨٥٦
|03/18 12:20 ص
|كرون نرويجي
|٢.١١٤٩
|٢.١٢٩٦
|03/18 12:20 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٢٦٥
|٢.٠٤١٣
|03/18 12:20 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٩٥٧
|٢.٦١٥٢
|03/18 12:20 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٩٦٩٥
|١٨.١١٨١
|03/18 12:20 ص
|ريال قطري
|٤.٩٤٣٤
|٤.٩٦٨١
|03/18 12:20 ص
|ريال عماني
|٤٦.٧٥٣٢
|٤٦.٩٨٨٣
|03/18 12:20 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٩٩٧
|٤.٨٢٤
|03/18 12:20 ص
|دينار كويتي
|٥٨.٩١٠٢
|٥٩.٣١٤٦
|03/18 12:20 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٧٤٥٤
|٤٧.٩٨٤١
|03/18 12:20 ص
|دينار أردني
|٢٥.٤٠٥٨
|٢٥.٤٩٨٢
|03/18 12:20 ص
|دولار كندي
|١٣.٥٢١٦
|١٣.٦١٩٦
|03/18 12:20 ص
|دولار استرالي
|١٣.٨١٨٦
|١٣.٩٦٠٨
|03/18 12:20 ص
|دولار أمريكي
|١٨
|١٨.١٠
|03/18 12:20 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٩٠٠٦
|٤.٩٢٥٤
|03/18 12:20 ص
|جنيه قبرصي
|٠
|٠
|03/18 12:20 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٠٦٩٨
|٢٢.٢٤٢٨
|03/18 12:20 ص