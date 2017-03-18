العرب اليوم: إسرائيل تهاجم سوريا ومقتل 211 شخصًا

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

غارات إسرائيلية على مواقع في سوريا؛ وقتلى إثر قصف مسجد بطائرات أمريكية وآخرون في اشتباكات بين المسلحين والجيش السوري، الجمعة، وفي اليمن قصف حوثي يؤدي بحياة العشرات وقصف للطائرات السعودية يقتل 15 حوثيًا، إضافة إلى مقتل 42 لاجئًا صوماليًا في البحر الأحمر.

1- غارات إسرائيلية على عدة مواقع في سوريا

طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية - (أ ف ب)

شنت طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي غارات على عدة أهداف في سوريا، وردت المضادات الأرضية السورية بإطلاق عدة صواريخ.

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2- مقتل 15 حوثيًا في غارات للتحالف العربي في اليمن

أحد اليمنيين في موقع تعرض لغارة جوية شمالي العاصمة صنعاء في 16 فبراير 2016 (أ ف ب)

أفاد مصدر محلي يمني، بمقتل 15 عنصرًا من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح في غارات للتحالف العربي على محافظة الحديدة.

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3- مقتل 42 لاجئًا صوماليًا في البحر الأحمر قبالة اليمن

نقل جثث اللاجئين الصوماليين الغارقين قبالة سواحل اليمن الجمعة (أ ف ب)

قتل 42 لاجئًا صوماليًا، في هجوم استهدف مركبا يقل مهاجرين في البحر الأحمر قبالة اليمن، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة في جنيف.

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4- مقتل 42 شخصًا في غارة جوية على مسجد بحلب

آثار الدمار بمسجد حلب الذي تعرض للقصف في 16 مارس 2017 (أ ف ب)

قتل 42 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وأصيب العشرات في غارة جوية أصابت مسجدًا في محافظة حلب، الخميس، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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5- مقتل 86 شخصًا في اشتباكات بين النظام والمعارضة بسوريا

تصاعد أعمدة الدخان إثر غارة جوية لطائرات النظام جنوبي مدينة درعا في 16 مارس (أ ف ب)

أعلنت لجان التنسيق السورية المحلية المعارضة، عن مقتل 86 شخصا في قصف واشتباكات بين المعارضة والنظام في عدة مناطق في سوريا.

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6- مقتل 26 جنديًا في قصف صاروخي للحوثيين

مقاتل يمني من القوات الحكومية أثناء تقدمها في مدينة المخا في 16 مارس 2017 (أ ف ب)

أفاد مستشفى مدينة مأرب أن 26 جنديًا على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية قتلوا الجمعة، وأصيب 40 آخرون بجروح إثر تعرض مسجد تابع لمعسكر شرق صنعاء لقصف صاروخي من المتمردين اليمنيين.

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7- عاهل المغرب يكلف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة

العاهل المغربي الملك محمد السادس - أرشيفية

أصدر عاهل المغرب الملك محمد السادس، قرارًا بتكليف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة الجديدة.

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