ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 18-3-2017 فى مصر

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 618 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 530 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 412 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 706 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.944 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت :

السعر العالمي : 1,228.88 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 706 عيار 22 647 عيار 21 618 عيار 18 530 عيار 14 412 عيار 12 353 الاونصة 21,965 الجنيه الذهب 4,944 الكيلو 706,286

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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