التربية والتعليم : نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة بمطروح 66.54%

صرح صفي الدين الموهوب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن نسبة النجاح بلغت 66.54 % بإجمالي 869 طالبا وطالبة ناجحين من بين من تقدموا هذا العام لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة مطروح والبالغ عددهم 1322 طالبا وطالبة حضر منهم الامتحانات 1306 وتغيب 16 طالبا.

وكشفت النتيجة حصول 8 فتيات من مدرسة مطروح الثانوية للبنات على 8 مراكز من العشرة الأوائل على مستوى محافظة مطروح حيث حصلت الطالبة سارة السيد محمد عوض على المركز الأول على مستوى المحافظة من مدرسة مطروح الثانوية للبنات بمجموع 408 درجات بنسبة 99.51% وحصلت على المركز الثاني الطالبة آية فتحي أحمد عبد العزيز بمجموع 403.5 درجات بنسبة 98.41% والمركز الثالث للطالبة نورهان خالد حسن أحمد بمجموع 402 درجة بنسبة 98.17% والمركز الرابع للطالبة مريم ماجد رشدى بمجموع 402.5 درجة بنسبة 98.17% وحصلت نهال محمد خميس عبد الله على المركز الخامس بمجموع 402 درجة بنسبة 98.05 %، تليها في المركز السادس الطالبة إيمان المصيلحى إبراهيم بمجموع 401.5 درجة بنسبة 97.93%، وجاءت في المركز السابع الطالبة أمل عبد اللطيف زكى بمجموع 401 درجة بنسبة 97.80 %، بينما جاء في المركز الثامن الطالب محمد عبد الغنى سعيد من مدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم بمجموع 400.5 درجة بنسبة 97.18 %، فيما حصدت المركز التاسع الطالبة الشيماء أشرف محمد عبدالله من مدرسة مطروح الثانوية للبنات بمجموع 399.5 درجة بنسبة 97.44 %، وجاء في المركز العاشر للطالب هاني عايد فخري فريز من مدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم بمجموع 398.5 درجة بنسبة 97.20 %.