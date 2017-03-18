«مؤامرة وتحالف وأبو علي».. تفاصيل مخطط الإطاحة بـ«الأسد العجوز» من عرش إفريقيا

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لم تكن خسارة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عيسى حياتو، الذي تربع على عرش الكرة الإفريقية نحو ثلاثة عقود، للانتخابات التي جرت في إثيوبيا، بسبب قوة مرشح مدغشقر، أحمد أحمد، بل إنها جاءت نتيجة مجموعة من العوامل، أدت في النهاية إلى الإطاحة بالكاميروني الذي أُتهم في وقائع فساد متعددة.

أسئلة كثير دارت في الأذهان عندما أعلنت نتيجة انتخابات رئاسة الكاف، بفوز مرشح مدغشقر بفارق 20 صوتا عن الكاميروني العجوز الذي سيطر على اللعبة في القارة السمراء لسبع دورات متتالية، لم يجرؤ أحد على الوقوف أمامه خلالها.

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عملية الإطاحة بـ"حياتو"، جرى التخطيط لها وتنفيذها بواسطة أطراف عدة، إذ لم يكن من السهل على دولة بمفردها أو شخص بعينه أن يقف بمفرده في وجه الأسد الكاميروني.. والسؤال الأهم هنا "من هي الأطراف التي شاركت في العملية؟ وطبيعة دور كل منها؟

لم يكن الإيقاع بحياتو سهلا، فهو يحكم القارة بقبضة حديدية منذ 29 سنة، ينصاع له الجميع، ورغم سقوط مسانده وداعمه الأول بلاتر، ظل الكاميروني قويا، وهو ما يعني أن إنفانتينو -رئيس الفيفا الجديد- يحتاج إلى شخص يعرف خبايا القارة ويستطيع أن يدله على نقطة البداية؛ حتى وجد ضالته. (المزيد)

3 مشاهد تكشف «مؤامرة» إسقاط «حياتو»

يملك السويسري إنفاتينو، العديد من الأوراق الرابحة التي تمكنه من الوصول إلى غايته، وفي قارة كإفريقيا، يكفيه فقط أن يلوح بإمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، حتى يلهث وراءه رؤساء الاتحادات الإفريقية، طامعين في رضاه، وهو ما حدث بالفعل، إذ أعلن إنفانتينو، مطلع العام الجاري، موافقة الفيفا بالإجماع على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم إلى 48 فريقا، بزيادة قدرها 16 مقعدا، وبذلك احتفظ لنفسه بورقة رابحة تضمن له ولاء إفريقيا من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها، إذ إنه لم يعلن عن نصيب كل قارة من الزيادة التي جرت الموافقة عليها.

رغم أن منصب إنفانتينو يمنحه حرية الحركة والتنقل كيفما يشاء، إلا أن زياراته المتكررة للقارة السمراء، لا سيما قبيل الانتخابات، دفعت إلى القول بأنها لم تكن زيارات عادية، الأمر الذي بدا جليا في 3 مشاهد (المزيد)

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دور مصر في إسقاط حياتو.. كلمة السر «أبو علي»

لم يوجه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الضربة القاضية لـ"حياتو"، كما أشيع، بل إن جل ما كان يشغله خلال الشهرين الماضيين، هو كيفية إصلاح ما أفسدتة الحكومة المصرية، وجهاز حماية المنافسة، بإحالة الكاميروني للتحقيق، بشأن حقوق بث البطولات الإفريقية.

وبالفعل، عقد أبوريدة، مفاوضات مطولة مع رئيس الكاف السابق، حتى هدأت الأجواء بعض الشيء، ليدخل أبوريدة الانتخابات على المقعد الحر الذي تأجل حسمه حتى شهر مايو المقبل بالبحرين. لكن مصري آخر دخل على خط الإطاحة بـ"الأسد العجوز" من عرش الكاف وهو "أبو علي"! (المزيد)

فساد أحمد أحمد!

أُتهم أحمد أحمد سابقاً بأنه حصل على ما بين 30 و100 ألف دولار، للتصويت لصالح قطر في ملف كأس العالم 2022، وذلك وفق تقرير سابق لصحيفة "صنداى تايمز" الإنجليزية، ما دفعه لرد الاتهامات باعتبارها: "غير حقيقة ولا معنى لها"، مشددا على أن الأمر لا يعدو كونه مجرد "طلب مساعدة مالية لتنظيم انتخابات اتحاد الكرة فى بلاده".

وما بين رئيس اتحاد إفريقى سابق، تعددت اتهاماته بالفساد والرشاوى، وآخر حالي تردد اسمه في "اتهامات بالفساد" تأمل القارة السمراء، في تطوير لعبة كرة القدم وتنمية الاتحادات الإفريقية الفقيرة، لبدء عصر جديد تنافس فيه أوروبا وأمريكا اللاتينية. (للمزيد)