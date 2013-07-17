عودة حركة المرور علي طريق القليوبية الزراعي بعد قطعه بسبب مقتل 8

عادت حركة المرور على طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعي لطبيعتها بعد قطعه بسبب مشاجرة لقي فيها شخصين مصرعهما وإصيب 6 أخرين بقليوب .

وكان قد تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطاار بالواقعة ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بموقف سيارات قليوب البلد فيما قام أهالي المجني عليهم بقطع الطريق الزراعي السريع لمدة ساعتين حتي تم فض تجمهر الأهالي والقبض علي إثنين من الجناة.

وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفي قليوب العام وإخطرت النيابة فتولت التحقيق.

واتضح لرجال الأمن نشوب مشاجرة بين سائقي موقف بقليوب البلد فقام أحدهم بالإستعانة بعدد من البلطجية الذين قاموا بمهاجمة منطقة الموقف بالاسلحة الألية وإطلاق الرصاص عشوائيا مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة 6 أخرين مما إستدعي أهلية المجني عليهم بقطع الطريق إحتجاجا علي الحادث.