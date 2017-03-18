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أبرز 10 أحداث اليوم: انتخابات الصحفيين وقرار السودان.. وتخصيص 156 ألف مقعدًا للعمرة

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مؤشرات شبه نهائية لانتخابات "مجلس الصحفيين": تقدم بدر ويونس وعبدالرحيم

أبرز 10 أحداث اليوم: انتخابات الصحفيين وقرار السودان.. وتخصيص 156 ألف مقعدًا للعمرة

أبرز 10 أحداث اليوم: انتخابات الصحفيين وقرار السودان.. وتخصيص 156 ألف مقعدًا للعمرة

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