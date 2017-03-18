10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمستشارة الألمانية أنه ليس انعزاليًا فيما يتعلق بالتجارة العالمية، وكشف نتنياهو أسباب الغارة الجوية على سوريا، وناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك الأوروبيين بإنجاب مزيد من الأطفال، ضمن تصريحات عالمية، الجمعة، شملت أيضًا رد المستشارة الألمانية على اتهامات أردوغان بدعمها لحزب العمال الكردستاني.

1- ترامب يؤكد لـ''ميركل'': لست انعزاليًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالبيت الأبيض الجمعة (أ ف ب)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه ليس انعزاليًا على صعيد التجارة بل يؤيد اتفاقيات تجارية منصفة.

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2- نتانياهو: الغارة على سوريا استهدفت أسلحة متطورة لحزب الله

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على سوريا استهدفت أسلحة متطورة كانت ستنقل إلى حزب الله اللبناني، مؤكدًا أن هذا النوع من الضربات سيتواصل.

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3- أردوغان للأتراك الأوروبيين: أنتم مستقبل أوروبا.. أنجبوا 5 أطفال

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث إلى حشد من مؤيديه في إسطنبول في 12 مارس 2017 (أ ف ب)

حثَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك المقيمين في أوروبا، الجمعة، على إنجاب 5 أطفال، وخاطب الجاليات التركية هناك التي تعد بالملايين "أنتم مستقبل أوروبا".

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4- وزير الخارجية الأمريكي: العمل العسكري ضد كوريا الشمالية مطروح

ريكس تيليرسون وزير الخارجية الأمريكي أثناء زيارته لكوريا الجنوبية الجمعة (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الجمعة، إن العمل العسكري ضد كوريا الشمالية يعد خيارا مطروحا على الطاولة، وذلك خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية .

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5- ميركل: اتهام أردوغان ''سخيف'' ولن أبادله الاستفزازات

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحضر مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الجمعة (أ ف ب)

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتهام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لها بأنها تدعم إرهابيين من حزب العمال الكردستاني بالسخيف.

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6- أولاند: حالة الطوارىء في فرنسا ستستمر

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بقصر الإيليزيه الجمعة (أ ف ب)

استبعد الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند، الخميس، أن يتم في الوقت الراهن إنهاء حالة الطوارىء السارية في فرنسا منذ هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى.

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7- عريقات: الاحتلال الإسرائيلي يحاول إقصاء الشعب الفلسطيني

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - أرشيفية

أعرب صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضه القاطع لقرار حكومة الاحتلال اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير "منظمة إرهابية"، معتبراً أن إسرائيل أعلنت رسميًا القضاء على الوجود الفلسطيني من خلال القضاء على ممثله الشرعي والوحيد ومؤسساته.

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8- الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية: لم نستهدف مسجدًا في حلب

الكولونيل جون توماس الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية - أرشيفية

قال الكولونيل جون توماس - الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية: "لم نستهدف مسجدًا في حلب؛ والمبنى الذي استهدفناه كان به تجمع لتنظيم القاعدة يقع على نحو 15 مترًا من مسجد لا يزال قائمًا، وذلك تعليقًا على القصف الذي أدى إلى مقتل العشرات في المدينة، الخميس.

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9- وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لتجنب حرب تجارية

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في ألمانيا الجمعة (أ ف ب)

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة لا تريد خوض أية حروب تجارية، مضيفًا أن واشنطن تريد بدلا من ذلك محاولة إحداث التوازن في علاقات تجارية غير عادلة تضر بالنمو في الولايات المتحدة التي تعد المحرك الاقتصادي الأكبر بالعالم.

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10-مسؤولة الاتحاد الأوروبي: اجتماع القاهرة يدعم حل الأزمة الليبية

فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - أرشيفية

قالت فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنها ستشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة غدًا حول ليبيا تستضيفه جامعة الدول العربية، بهدف دعم وساطة الأمم المتحدة في عملية الانتقال السياسي في ليبيا".

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