العشري: الصحافة في خطر.. وعلى النقابة انتزاع حقوقنا

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قال أشرف العشري، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن نقابة الصحفيين تعرضت لأزمات كثيرة الفترة الأخيرة، أبرزها أن مجلس النقابة المنتهي ولايته اليوم الجمعة، "لم يوفر مناخًا إيجابيًا لمعالجة أخطاء المهنة، وأصبحت الصحافة في خطر في عهده"، حسب وصفه.

وأضاف العشري، خلال حواره مع برنامج "كلام مصري"، مع الإعلامية دينا موسى، المذاع على قناة "الحرة"، "نحتاج لتحسين حياة الصحفيين والرواتب الخاصة بهم"، مؤكدا أن توفير حرية الرأي يحتاج وقت طويل، فالأمر تأخر أكثر من 30 عامًا.

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وتابع: "على النقابة انتزاع بعض الحقوق، وأهمها توفير مناخ لحرية التعبير في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال نقابة قوية توفر مناخ إيجابي وتعاون بين جميع أعضاء مجلسها"، موضحا أنه يجب معالجة القطيعة بين المواطن المصري والنقابة.

واستكمل: "لابد أن يكون لدينا درجة من العقلانية للحصول على ما نرغب فيه الفترة المقبلة".