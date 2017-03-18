الصياد عن فوز سلامة: لن ينجح بمفرده.. وعلينا التخلص من «الشخصنة»

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قال الكاتب الصحفي، أيمن الصياد، إن نقيب الصحفيين الجديد، عبد المحسن سلامة، بمفرده لا يستطيع أن يفعل أو ينجح في شئ دون اكتمال المجلس بأكمله، معقبًا: "لا يهمني اسم النقيب، وعلينا أن نتخلص من فكرة الشخصنة".

وأضاف الصياد، خلال حواره مع برنامج "كلام مصري"، مع الإعلامية دينا موسى، المذاع على قناة "الحرة"، "المهم هو مهمة أصحاب هذه المهنة، فهل يستطيع أن يقوم سلامة بدوره الحالي، فهذه النقابة المهنية التي تحتاج مناخ من حرية الرأي والتعبير".

وتسائل:"هل سيدافع هذا النقيب والمجلس عن حرية التعبير؟، موضحا أن الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيين يجب الوقوف أمامها، فهناك صحفيين لم يستطيعوا ممارسة مهنتهم بالتظاهرات".

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وتابع:"الصحافة أبنه مجتمعها، عندما يتم انتهاك حرية صحفيين في تغطية أحداث بعينها تخص السلطة يحدث انتهاك لحرية التعبير بشكل عام".

ويذكر أنه تم اختيار "سلامة" نقيبًا للصحفيين بعد حصوله 2589 صوتًا، متفوقًا على النقيب السابق، يحيى قلاش.