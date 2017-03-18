فيديو| بكري عن فوز «سلامة»: «كلنا مرشحين للدولة»

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انتقد الكاتب الصحفي، مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، ما يتردد حول أن نقيب الصحفيين الجديد، عبد المحسن سلامة، "مرشح الدولة"، قائلًا: "كلنا مرشحين للدولة .. فكل من يخدم وطنه فهو مرشح للدولة".

وأضاف "بكري" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "انفراد" المذاع على فضائية "العاصمة" مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم الجمعة، "نتمنى من النقيب الصحفيين الجديد، أن يعيد النقابة إلى دورها الوطني، وليس لدورها السياسية تجاه أي تيار".

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وتابع:"عبد المحسن سلامة قدَّم برنامجًا ورؤية شامل للنهوض بالنقابة"، مكملًا: "محتاجين النقابة ترجع للشارع .. ويحس الصحفيين إن بيتهم رجعلهم من جديد".