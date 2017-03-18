العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

وقعت العديد من الأحداث المؤثرة في مختلف العواصم العالمية، اليوم الجمعة، والتي كان أهمها لقاء ترامب وميركل وتعرض وزير الدفاع السويدي لتهديد، بالإضافة إلى إطلاق

طوكيو لقمر صناعي بغرض التجسس على كوريا الشمالية

1- ترامب يستقبل ميركل في البيت الأبيض

الرئيس ترامب والمستشارة الألمانية في المؤتمر الصحفي الجمعة (أ ف ب)

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في البيت الأبيض في لقاء أخرته عاصفة ثلجية ولا تزال تخيم عليه عاصفة أخرى كلامية بين البلدين الحليفين ظاهريا.

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2- إجلاء وزير الدفاع السويدي من طائرة لدواع أمنية

وزير الدفاع السويدي بيتر هولتفيست في نيوديلهي 10 يونيو 2015 (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام سويدية أنه تم إجلاء وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست، من طائرة كانت تستعد للإقلاع من مطار "لوليا" في السويد بعد تهديد بوجود قنبلة، قبل أن يتبين أن الإنذار كاذب.

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3- الخارجية الأمريكية تدين ''الاحتلال'' الروسي للقرم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة (أ ف ب)

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، إدانتها لما وصفته بالاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، مطالبة موسكو بإنهائه فورا.

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4- إدارة ترامب تستأنف قرار تعليق مرسوم الهجرة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن الجمعة (أ ف ب)

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها استأنفت قرار قاض فدرالي في ولاية ميريلاند بتعليق جزئي لتنفيذ مرسوم الهجرة الجديد الذي يمنع موقتًا اللاجئين ومواطني ست دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

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5- اليابان تطلق قمرا اصطناعيا للتجسس

نجحت اليابان في إطلاق قمر صناعي من منطقة كاجوشيما الجمعة (أ ف ب)

وضعت اليابان الجمعة قمرا اصطناعيا للتجسس في المدار لمراقبة تحركات كوريا الشمالية.

وتمت عملية اطلاق الصاروخ "اتش- 2 ايه" من قاعدة تانيغاشيما (جنوب غرب) عند الساعة 10,20 بالتوقيت المحلي (01,20 ت غ) بحسب الصور التي تم بثها مباشرة على موقع شبكة "ان اتش كي" الإلكتروني.

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