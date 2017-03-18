تعرف على حقيقة الدور المصري في الإطاحة بـ«حايتو»

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بعكس ما جرى تداوله خلال اليومين الماضيين، لم تلعب مصر دورا رئيسيا في الإطاحة برئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عيسى حياتو، ولم يوجه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الضربة القاضية لـ"حياتو"، كما أشيع، بل إن جل ما كان يشغله خلال الشهرين الماضيين، هو كيفية إصلاح ما أفسدتة الحكومة المصرية، وجهاز حماية المنافسة، بإحالة الكاميروني للتحقيق، بشأن حقوق بث البطولات الإفريقية.

وبالفعل، عقد أبوريدة، مفاوضات مطولة مع رئيس الكاف السابق، حتى هدأت الأجواء بعض الشيء، ليدخل أبوريدة الانتخابات على المقعد الحر الذي تأجل حسمه حتى شهر مايو المقبل بالبحرين.

إذا ما هو دور مصر الفعلي في الإطاحة بـ"حياتو"؟

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مثل الدور المصري في عملية الإطاحة بحياتو، رجل الأعمال كامل أبو علي، الذي تربطه علاقة قوية برئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، إذ إن الأخير كان أحد العاملين بمجموعة "الباتروس" التي يملكها أبو على في سويسرا.

وبحسب مصادر، كان دور مصر في هذه المعركة، كشف إحدى قضايا فساد حياتو، وتسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام العالمية، وهو ما تحقق عن طريق إحالة الكاميروني إلى التحقيق على خلفية رفضه بيع حقوق بث البطولات الإفريقية لشركة "بريزنتيشن"، وبيع الحقوق للشركة الفرنسية "لاجردير سبورت"، بمبلغ أقل، فضلا عن أن مصر أرسلت ممثلا لحضور عيد ميلاد فيليب شيانجوا، رئيس اتحاد زيمبابوي لكرة القدم، الذي يعارض حياتو.