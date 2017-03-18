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غنت للعندليب واتهمها «بنزينة» بالتعاطي.. صاحبة «أنا بين نارين» تعود للواجهة

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التحرير

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أثير الكثير من الجدل حول المطربة الشعبية هدى، بعدما هاجمها مطرب المهرجانات "محمد بنزينة"، على الهواء، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، متهمًا إياها بتعاطي المخدرات.

أجرت بعدها المطربة "هدى" مداخلة هاتفية بالبرنامج لترد على تلك الاتهامات، قائلة: "انت شوفتنى بشرب مخدرات؟!".. واحد من أصدقائي  قال لى وأنا في المطار إن أحد ضيوفك قال إنى بشرب مخدرات، ووالدى ووالدتى بيتفرجوا على البرنامج".

ودفع ذلك مطرب المهرجانات للاعتذار لها على الهواء قائلا: "أنا باعتذر لحضرتك ومكنتش أقصدك وأنا باسمعك وبحبك".

وفي ظل هذا الجدل، نرصد أبرز المعلومات عن هدى خلال السطور التالية.

تزوجت "هدى" في منتصف عام 2008 من رجل الأعمال والمنتج سيد فتحي، ولكنها انفصلت عنه في عام 2014، بعد أن أثمر هذا الزواج عن ابنتها "جميلة".

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انتشرت العديد من الشائعات حول وجود خلاف حاد بينها والمطربة أمينة والمطربة بوسي، ولكنها خرجت ونفت هذا الأمر وأكدت خلال تصريحات صحفية بأنها تنزعج كثيرًا عندما تسمع تلك الشائعات، مؤكدةً أنها تجمعها بهما علاقة صداقة، ودائمًا ما تتواصل معهما لتهنئتهما على الأعمال التي يقدمانها.

وتعتبر  أغنية "أنا بين نارين" من أشهر الأغنيات التي قدمتها هدى، وقالت خلال حديثها لبرنامج "بوضوح" الذي كان يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على فضائية "الحياة"، إن "بين نارين هي وش السعد عليا".

أدت هدى جميع الألوان الغنائية، فغنت للعندليب وأم كلثوم وسميرة سعيد وأحمد عدوية ولطيفة، حتى وجدت نفسها في الغناء الشعبي بشكل أفضل، موضحةً خلال لقائها مع اللثي: "بحب أغاني المهرجانات مثل أغاني أوكا وأرتيجا.. وبنتي كمان بتحبها اوى".

لم تكتف "هدي" بدخولها عالم الأغنية الشعبية فقط، لكنها شاركت في العديد من الأعمال الدرامية أيضًا، كان أبرزها مسلسل "أمراض نسا"، ومسلسل "مزاج الخير"، مع الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل "أبو هيبة في جبل الحلال، للنجم الراحل محمود عبد العزيز، كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "سلسال الدم".

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التحرير

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