غلق مستشفيات ومراكز طبية مخالفة في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

وافق محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، اليوم الجمعة، على غلق عدد من المنشآت الطبية والعلاجية الخاصة بمركز ومدينة الشهداء، لمدة شهر؛ لعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بها، ومخالفتها القانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.

جاء ذلك بعد استعراض نتائج متابعات لجنة مديرية الشؤون الصحية وإدارة العلاج الحر لهذه المنشآت، حيث تلاحظ وجود مخالفات، تنوعت ما بين عدم اكتمال التجهيزات بغرف العناية والإفاقة والطوارئ والاستقبال والحضانات، وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى, فضلاً عن وجود مغسلة غير مطابقة للاشتراطات.

كما وافق المحافظ على الغلق الإداري لمخزن طبي في شبين الكوم لعدم وجود مدير مسؤول، ومخالفته القانون رقم 127 لسنة 1955 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والغلق الإداري لمركز لعلاج أورام الثدى بشبين الكوم لعدم وجود ترخيص، وغلق المعمل الملحق بمركز للنساء والتوليد بالشهداء لعدم وجود ترخيص، ومخالفته القانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي.​