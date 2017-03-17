نتانياهو: الغارة على سوريا استهدفت أسلحة متطورة لحزب الله

(أ ف ب):

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، أن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على سوريا استهدفت أسلحة متطورة كانت ستنقل إلى حزب الله اللبناني، مؤكدًا أن هذا النوع من الضربات سيتواصل.

وصرح نتانياهو للتلفزيون حين نرصد محاولات نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله ونتلقى معلومات من أجهزة استخبارات في هذا المعنى، نتحرك لمنعها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت أهدافًا عدة في سوريا وأنه اعترض صاروخا أطلق من سوريا ردًا على الغارة.