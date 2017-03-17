الأحد المقبل.. طرح 2500 فدان من أراضي الدولة المستردة في المزاد

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قال أيمن جوهر، رئيس هيئة العام للخدمات الحكومية بوزارة المالية، وعضو لجنة استرداد أراضى الدولة، إن اللجنة تستأنف مزاداتها العلنية لبيع الأراضى المستردة، بدءًا من يوم الأحد المقبل، بطرح 2500 فدان بوادى النطرون مقسمة إلى قطع تبدأ من 23 فدان إلى 100 فدان.

وتابع، في تصريحات صحفية: "يليها مزاد علنى لطرح 1500 فدان بمنطقة المراشدة بقنا يوم 29 مارس ثم مزاد آخر يوم 9 أبريل، بطرح 1750 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس".

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وتنظم المزاد هيئة الخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب، حيث دفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمين لكل فدان قبل دخول المزاد، على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد "رسو" المزاد.