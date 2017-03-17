ماس كهربائي بقاعة الفرز في انتخابات «الصحفيين»

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كتب - أحمد سعيد حسانين وصلاح لبن وصابر العربي

شهدت قاعة الفرز للانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين على مقعد النقيب و6 أعضاء، حالة من الذعر بين جموع الحاضرين؛ نتيجة وقوع ماس كهربائي داخلها، قبل أن يسارع عدد من العاملين بالنقابة للتعامل مع المشكلة.

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ويذكر أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، أعلنت فوز عبد المحسن سلامة بمقعد النقيب، على منافسه يحيى قلاش النقيب السابق، وسط أجواء احتفالية لأنصار الأول.

وذكرت اللجنة، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 4524 عضوا بنقابة الصحفيين، توزعت أصواتهم كالآتي: "إسلام كمال 121 صوتا، والسيد الإسكندرانى 19 صوتا، وجيهان جميل 31 صوتا، وطلعت هاشم محمد صوتان، وعبد المحسن سلامة 2475 صوتا، ونورا راشد 4 أصوات، ويحيى قلاش 1890 صوتا".