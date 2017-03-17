شكوى لوكيل زراعة الغربية لانتشار الحمى القلاعية بقرى بسيون

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إيهاب زغلول

تقدم إبراهيم الديهى أمين حزب حماة الوطن ببسيون، اليوم الجمعة، بشكوى عاجلة إلى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تؤكد معاناة مربيي الماشية فى ٣ قرى ببسيون، وهى؛ جناح والفرستق وسلامون، بسبب وجود بؤر إصابة بالحمى القلاعية بين مواشيهم، ما يزيد من معاناتهم وخسائرهم

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وطالب الديهى، في شكواه، بتدخل عاجل من مدريتى الزراعة والطب البيطري؛ لإنقاذ رؤوس مالية المزارعين والمربين من التفوق المستمر، بحسب قوله.

وأفاد المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بأن هناك تنسيقا مع الطب البيطري، وأى شكوى محل دراسة عاجلة، ويتم متابعتها، مؤكدا أن الوضع مستقر حتى الآن، ويتم التعامل الفورى مع أى طوارئ وتوجد تحصينات مستمرة بكافة الوحدات للعمل على وأد مصادر انتشار العدوى والحفاظ على الثروة الحيوانية.