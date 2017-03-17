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فيديو| حساسين لـ«قلاش»: «هارد لك.. عملت اللي عليك»

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فيديو| حساسين لـ«قلاش»: «هارد لك.. عملت اللي عليك» فيديو| حساسين لـ«قلاش»: «هارد لك.. عملت اللي عليك»

التحرير

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هنأ الاعلامي سعيد حساسين، نقيب الصحفيين الجديد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، بعد نجاحه في حصد أصوات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وفوزه بأعلى الأصوات.

وقال حساسين، خلال برنامج "انفراد"، المذاع على قناة "العاصمة"، "نبارك للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، ونقول للنقيب السابق يحي قلاش هارد لك، أديت ما عليك وهذا هو تجديد الدماء".

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وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، قبل قليل، فوز عبدالمحسن سلامة بـ2257 صوتًا، مقابل 1700 صوت ليحيى قلاش، على مقعد النقيب فى التجديد النصفى.
 

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التحرير

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