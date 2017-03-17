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صحفيو الإسكندرية ينحازون لـ«الوجوه الجديدة» في انتخابات النقابة

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صحفيو الإسكندرية ينحازون لـ«الوجوه الجديدة» في انتخابات النقابة صحفيو الإسكندرية ينحازون لـ«الوجوه الجديدة» في انتخابات النقابة

التحرير

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين باللجنة الفرعية في الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عزب، نتيجة اللجنة الفرعية لانتخابات التجديد النصفى بالنسبه للعضوية، والتي يتنافس فيها 70 مرشحًا على 6 مقاعد للدورة الجديدة.

وجاءت نسب الأصوات كالتالي: "حسين الزناتي فى المركز الأول بـ  34 صوتاً، يليه محمد سويد بـ 32 صوتاً، وحلت رضوي عبد اللطيف بالمركز الثالث بـ 27 صوتاً، تلاها مختار شعيب بـ 27 صوتاً، وكلاً من هشام يونس ومحمد ربيع بـ 26 صوتاً و إبراهيم منصور 24 صوتاً، ثم ياسر شورى بـ 23 صوتاً وحصل عمرو بدر علي 10 أصوات".

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بينما حصل أعضاء المجلس السابق وهم كل من جمال الرحيم على 24 صوتاً، تلاه كارم محمود بـ 18 صوتاً، ثم حنان فكري بـ 16 صوتاً، ثم خالد البلشي بـ 11صوتاً، ثم أسامه داود بـ 13 صوتاً.

وكان عبد المحسن سلامة حسم مقعد النقيب باللجنة الفرعية نقابة الصحفيين بالإسكندرية بحصوله على 67 صوتاً بينما حصل منافسه يحي قلاش النقيب المنتهية ولايته على  46 صوتاً، قبل أن تعلن النتائج النهائية ويتوج عبد المحسن سلامة نقيباً للصحفيين بحصوله على 2457 مقابل 1854 لقلاش.

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التحرير

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