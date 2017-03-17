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نقيب الصحفيين: حصلت على نسبة تصويت غير مسبوقة

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نقيب الصحفيين: حصلت على نسبة تصويت غير مسبوقة نقيب الصحفيين: حصلت على نسبة تصويت غير مسبوقة

التحرير

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كتب: هيثم بطاح

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن ما حدث في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، اليوم الجمعة، يعد يومًا تاريخيا للصحافة المصرية، معقبًا: "فلأول مرة يحتشد هذا العدد في انتخابات النقابة، والحمد لله حصلت على عدد أصوات لم يحصل عليها نقيب سابق".

وتابع سلامة، خلال مؤتمر عقده بقاعة هيكل بمؤسسة الأهرام عقب الفوز، "البعض حاول شق الصف وإثارة الفتن بإطلاق الشائعات والتكذيب والتخوين، وخلق حالة من عدم الوعي والإحباط بين أوساط الصحفيين، لكنهم لم يدركوا أن عقول الصحفيين لا يمكن تغييبها، وجميع المحاولات باءت بالفشل، والعدد الذي احتشد اليوم أعطاهم درسا قاسيا".

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سلامة أكد ترحيبه بالمعارضة البناءة، التي تهدف لتحقيق صالح الصحفيين، مكملًا: "لا نقبل التخوين، وسنعمل علي تحقيق الوعود التي جاءت في البرنامج الانتخابي، وإصلاح وتحقيق  الملفات التي أخفق فيها السابقون".

كانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد أعلنت أن عدد من أدلوا بأصواتهم 4524 عضوا بنقابة الصحفيين، منها 2475 صوتا لعبد المحسن سلامة و1890 صوتا ليحيى قلاش.

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التحرير

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