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مكرم محمد أحمد: سأساعد نقيب الصحفيين الجديد في التنسيق مع الداخلية

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مكرم محمد أحمد: سأساعد نقيب الصحفيين الجديد في التنسيق مع الداخلية مكرم محمد أحمد: سأساعد نقيب الصحفيين الجديد في التنسيق مع الداخلية

التحرير

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هنأ الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، عبد المحسن سلامة، الذي اختير اليوم الجمعة نقيبًا للصحفيين، مؤكدًا أنه كان يتوقع فوزه؛ خاصة وأن أغلب الجماعة الصحفية استشعرت بأن النقابة والمهنة في خطر "بعدما أدخل المجلس السابق النقابة في مشاكل لا تغني ولا تسمن من جوع"، حسب وصفه.

وأضاف، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه سيعمل رفقة "سلامة" على إيجاد ميثاق عمل مع وزارة الداخلية يضمن سلامة الأداء الصحفى وفقا للقانون، فضلا عن حل مشكلة النقيب السابق يحيى قلاش، داعيًا النقيب الحالي إلى العمل على حماية جموع الصحفيين وبالأخص الشباب، والدافع عن كرامة الصحفيين، ثم وجه رسالة إلى "قلاش" قائلا: "مع السلامة".

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ويذكر أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أعلنت فوز عبد المحسن سلامة بمقعد النقيب، على منافسه يحيى قلاش النقيب السابق.

وذكرت اللجنة، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 4524 عضوا بنقابة الصحفيين، توزعت أصواتهم كالآتي: "إسلام كمال 121 صوتا، والسيد الإسكندرانى 19 صوتا، وجيهان جميل 31 صوتا، وطلعت هاشم محمد صوتان، وعبد المحسن سلامة 2475 صوتا، ونورا راشد 4 أصوات، ويحيى قلاش  1890 صوتا".

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التحرير

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