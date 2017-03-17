مدرب ليستر سيتي: مواجهة أتلتيكو تحدٍ ضخم

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قال المدير الفني لليستر سيتي الإنجليزي، كريج شكسبير، اليوم الجمعة، عقب قرعة ربع نهائي دوري الأبطال التي أوقعت فريقه مع أتلتيكو مدريد الإسباني، إن فريقه مستعد لهذه المواجهة، التي اعتبر أنها ستكون "فرصة رائعة ومواجهة صعبة".

وقال شكسبير، في تصريحات، عقب القرعة "مواجهة فريق وصل للنهائي مرتين في آخر ثلاث نسخ تعد تحديا ضخما، لكن هذا هو النوع من المواجهات المنتظر في ربع النهائي".

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وأضاف المدرب: "أتلتيكو مدريد فريق كبير ولديه مهارات فردية رائعة وخبرة كبيرة في البطولة، لكن نحن مستعدون وسنقدم كل ما لدينا لعبور هذا الدور".

واعتبر شكسبير الذي تم تأكيد استمراره في منصبه لنهاية الموسم بعد أن جاء خليفة للإيطالي كلاوديو رانيري أن هذه المواجهة تمثل "فرصة رائعة للنادي"، لكنه أكد في نفس الوقت ضرورة تركيز الفريق بمباراتيه في الدوري الإنجليزي الممتاز.