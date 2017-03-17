6 لاعبين لخلافة «ألونسو» في خط وسط البايرن

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أعلن الإسباني تشابي ألونسو لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، أنه سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم الحالي، ليسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة فاز خلالها بالكثير من الألقاب والجوائز على كل المستويات.

صاحب الـ35 عامًا، هو أحد أبرز لاعبي الارتكاز، الذين ظهروا على ساحة الكرة الأوروبية والعالمية في الألفية الجديدة، وكما قال لدى إعلانه اعتزاله، فإنه سيكافح مع زملائه للفوز بالثلاثية.

ومن هنا وحتى نهاية الموسم، ثم دخول الموسم الجديد، يتبقى أمام الفريق البافاري وقتًا كافيًا من أجل البحث عن خليفة لألونسو.







ويستعرض «التحرير» فى التقرير التالي عدد من الأسماء التي لمعت بشكل كبير مع فرقها خلال المواسم السابقة مما يجعلها مرشحة بقوة للتواجد في بايرن ميونيخ .

1- جوليان فيجل

يقدم النجم الألماني صاحب الـ21 عام العديد من المباريات الرائعة رفقة بروسيا دورتموند حيث كان أحد نجوم الوسط في البوندسليجا فى الموسم الماضي مما جعل يواكيم لوف يضعه ضمن اختياراته للمنتخب الألماني.

فيجل نجح مع دورتموند هذا الموسم فى إكمال 1,597 تمريرة صحيحة، ويمتلك عقد مع دورتموند ينتهي عام 2019 مما يُتيح لإدارة بايرن التفاوض مع اللاعب بداية من الموسم المقبل، لكن إدارة بوروسيا تحاول تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المُقبلة، إذ أن هناك عدد من الأندية الراغبة في ضمه بعيدًا عن بايرن ميونيخ.

2- ستيفان نزونزي

اللاعب الفرنسي صاحب الـ28 عامًا يقدم مستويات رائعة مع إشبيلية خلال الموسمين الماضيين، بعد الانضمام لهم مطلع موسم 2015، بعد تجربته غير الناجحة فى الدوري الإنجليزي مع بلاكبيرن روفرز وستوك سيتي.

نزونزي نجح هذا الموسم فى إكمال 1783 تمريرة صحيحة هذا الموسم مع الفريق الأندلسي، أكثر من أى لاعب أخر فى الدوري الإسباني «للاليجا»، ويعتمد المدير الفني الحالي لاشبيلية سامبولي، على اللاعب الفرنسي بشكل كبير فى إعادة تدوير الكرة في جميع أنحاء الملعب.

3- جرانيت تشاكا

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اللاعب الألباني المنضم مطلع الموسم الحالي إلى الأرسنال قادمًا من صفوف بورسيا مونشنجلادباخ، مقابل 34 مليون إستراليني، ويمكن القول إن اللاعب يعد من أبرز المرشحين لخلافة ألونسو، بسبب تواجده على رادار البايرن قبل حسم انتقاله إلى صفوف الجانرز.

صاحب الـ24 عامًا نجح مع الجانرز هذا الموسم فى إكمال 77.84 تمريرة لكل 90 دقيقة، لعبها برفقة المدفعجية خلال الموسم الحالي، ويتمتع تشاكا بقدر كبير من الحركة والدينماتكية فى منتصف ميدان الأرسنال.

4- كورانتين توليسيو

يعد توليسيو أحد أهم لاعبي فريق أوليمبيك ليون هذا الموسم برفقة مهاجم الفريق ألكسندر لاكازيت، ويعتمد الفريق الفرنسي على توليسيو بشكل كبير فى منتصف الملعب، إذ نجح اللاعب فى إكمال 1527 تمريرة صحيحة فى الدوري الفرنسي برفقة ليون.

وربطت العديد من التقرير العالمية بين توليسيو والعديد من الأندية العالمية أبرزها بايرن ميونيخ وليفربول وأرسنال.

5- روبن نافاس

لاعب بورتو الشاب صاحب الـ20 عامًا، يقدم مستويات رائعة برفقة الفريق البرتغالي هذا الموسم، إذ نجح فى إكمال 66.8 تمريرة لكل 90 دقيقة، لعبها برفقة بورتو أكثر من اى لاعب أخر فى صفوف الفريق البرتغالي.

نافاس تألق بشكل لافت مع بورتو مما جعل العديد من الأندية الأوروبية تبدي اهتمامه به خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

6- سيسك فابريجاس

اللاعب الإسباني المعروف، لم يعد اللاعب المفضل فى خط وسط البلوز، بعد اعتماد أنتونيو كونتي المستمر على نجولو كانتي ونيمنيا ماتيتش، وذلك من الممكن أن يدفعه إلى الرحيل عن الفريق اللندني، ورغم الدقائق القليلة التى لعبها مع تشيلسي هذا الموسم، ولكنه نجح فى إكمال 83.99 تمريرة لكل 90 دقيقة لعبها برفقة البلوز هذا الموسم فى الدوري.

ويقدر فابريجاس فى سد الفراغ الذي سيتركه ألونسو بعد نهاية هذا الموسم بسبب قدرته الكبيرة على إعادة تدوير الكرة في جميع أنحاء الملعب، بالإضافة إلى المساندة الهجومية.