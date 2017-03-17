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الإسماعيلي يتصدر وطنطا يتذيل قائمة الفرق الأكثر تعادلا في الدوري

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الإسماعيلي يتصدر وطنطا يتذيل قائمة الفرق الأكثر تعادلا في الدوري الإسماعيلي يتصدر وطنطا يتذيل قائمة الفرق الأكثر تعادلا في الدوري

التحرير

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تعادل اليوم فريق أسوان، مع نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينمها اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الممتاز. 

وبهذا التعادل، أصبح أسوان ضمن أكثر الفرق تحقيقًا للتعادل هذا الموسم حتى الآن، إذ وصل رصيده إلى 8 مباريات. 

وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بالترتيب، منذ انطلاقة الدوري وحتى الأسبوع الـ21.  


1- الإسماعيلي

فريق الإسماعيلي

احتل النادي الإسماعيلي المركز الأول، كأكثر أندية الدوري تحقيقًا للتعادل هذا الموسم، إذ خاض الدراويش 21 مباراة، تمكن فيهم من التعادل في 13 مباراة. 

يذكر أن الدراويش احتلوا المركز العاشر بجدول المسابقة، برصيد 25 نقطة. 


2- بتروجت 

فريق بتروجت

تمكن فريق بتروجت من التعادل في 9 مباريات، خلال 21 مباراة خاضهم حتى الآن، ويأتي بتورجت في المركز السادس برصيد 33 نقطة.


3- إنبي

فريق إنبي

جاء إنبي ضمن قائمة أكثر الفرق تحقيقا للتعادل هذا الموسم، إذ تعادل الفريق في 9 مباريات خلال 21 مباراة.

ويأتي إنبي في المركز الـ12، برصيد 24 نقطة. 

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4- أسوان

فريق أسوان

رفع نادي أسوان رصيده الي 8 مبارات تحقيقا للتعادل، وذلك بعدما انتهي اللقاء الذي جمع بينه وبين فريق الاتحاد السكندري اليوم الجمعة، لينتهي بالتعادل. 

ورفع أسوان رصيده إلى النقطة الـ14، ليحتل المركز السادس عشر في جدول المسابقة. 

5- سموحة

سموحة

دخل فريق سموحة قائمة أكثر أندية الدوري تحقيقا للتعادل، إذ خاض سموحة 21 مباراة، تعادل في 7 مباريات، وتمكن من الحصول على 37 نقطة، ليأتي في المركز الخامس بجدول الدوري. 


6- الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

بعد أن تعادل اليوم الاتحاد السكندري، مع فريق أسوان، رفع رصيده إلى 6 مباريات تحقيقا للتعادل، إذ أنه خلال الـ21 مباراة الذي خاضهم، تمكن من حصد 27 نقطة، محتلًا المركز الثامن بجدول الدوري. 


7- طنطا

فريق طنطا

جاء فريق طنطا ضمن قائمة أكثر الفرق تحقيقا للتعادل، إذ أنه في 21 مباراة، تعادل في 5، ليحتل المركز الـ14، برصيد 20 نقطة. 

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التحرير

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