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فيديو| ريال مدريد أول أكاديمية تطبق نظام تحليل الفني لأبنائها

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فيديو| ريال مدريد أول أكاديمية تطبق نظام تحليل الفني لأبنائها فيديو| ريال مدريد أول أكاديمية تطبق نظام تحليل الفني لأبنائها

التحرير

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بدأت أكاديمية ريال مدريد في تطبيق نظام التحليل الفني لمباريات البراعم المشاركين في مسابقات منطقتي القاهرة والجيزة لكرة القدم.

وتطبق الأكاديمية هذا النظام المعمول به دوليا، لضمان اقصي استفادة تعليمية لأبنائها المشاركين تحت اسم "فيم اكاديميز" وشباب الأميرية في مختلف المسابقات في الجمهورية.

وتقام محاضرة أسبوعية لكل فريق للتعرف على الأخطاء ونقاط القوة في الأداء أثناء مباريات الأسبوع المنصرم.

ويستطيع اللاعب بعد رؤية أخطائه تطوير أدائه بنسب تقدر في بعض الأحيان بـ30-50 بالمئة.

علاوة على ذلك يتسلم كل لاعب ورقة بها إحصائيات المباراة المختلفة التي ساهمت في نتيجة المباراة كالاستحواذ وعدد التمريرات الخاطئة وعدد التصويبات على المرمى وعدد التسديدات التي سددها الخصم على المرمى.

ذلك وصرح المهندس محمد دسوقي مدير التسويق والتطور التكنولوجي بالأكاديمية أن هذه المحاضرات تخدم المدربين واللاعبين سويا. إذ أن التحليل يختلف من أسبوع لآخر، لأنه يركز على ما تم تعلمه أثناء الحصص التدريبية في الأسبوع الأسبق، وذلك لتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية.

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وأضاف المهندس علاء سليمان مدير الإنتاج الإعلامي والتسويق الإلكتروني بالشركة أن المحاضرات بدأت تؤتي ثمارها بالفعل أثناء المباريات كما هو موضح في كيفية تطبيق المحاضرة على أرض الواقع وإحراز أهداف بتحركات كان قد تم شرحها سالفا من قبل المدربين.

هذا وتعتبر أكاديمية ريال مدريد من أكثر الأكاديميات الساعية للتطوير في الوقت الحالي في مصر والمنطقة، جدير بالذكر أن نادر شوقي وكيل اللاعبين المعرف قد تولى رئاسة الأكاديمية منذ بضعة أشهر.

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التحرير

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