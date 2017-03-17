أخفت حملها الثاني و«هنيدي» خلصها من الفوبيا.. تصريحات مثيرة للجدل لداليا مصطفى

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حلت الفنانة داليا مصطفي برفقة زوجها شريف سلامة ضيفةً على برنامج "عيش الليلة" على فضائية "dmc"، مع الإعلامي الفنان أشرف عبد الباقي، حيث تطرقا خلال الحلقة للحديث عن تفاصيل حياتهما الشخصية، ونرصد أبرز تصريحات داليا في التقرير التالي.

كشفت الفنانة داليا مصطفي أن الهدوء أبرز عيوب زوجها الفنان شريف سلامة، خاصة وأنه يأخذ كل الأمور ببساطة دون عصبية أو تعقيد، إلا أنه عندما ينزعج من شئ ما جدا يصبح عصبيا بشكل كبير للغاية.

بعد إنجابها لابنتها الأولى سلمى، حملت سريعًا في ابنها الثاني سليم، واكتشفت الأمر عقب تصويرها أحد الأعمال في الإسكندرية، وهناك وقفت على الميزان ووجدت أنها بدأت تفقد الوزن وسعدت كثيرا، إلا أنها اكتشفت في نفس اليوم أنها حامل.

أخفت داليا عن زوجها خبر حملها الثاني، ولم تخبر أي أحد في بداية الأمر، خاصةً أنها كانت قد أنجبت ابنتها الأولى قبل 6 أشهر فقط، فأخفت عن والدتها الأمر لمدة 4 أشهر، وزوجها لمدة شهر.

على عكس معظم السيدات كانت ترفض "مصطفي" ان يشاركها زوجها أعمالها المنزلية، قائلة: "زوجي الفنان شريف سلامة علمني الأدب، لأنني عندما أطلب منه أن يقوم بنقل أي شيء إلى المطبخ، يسقط منه على الأرض ".

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كانت تصدق الحديث حول نهاية العالم وتقول داليا مصطفي: "مرة قالوا أن 2012 نهاية العالم، أنا بقى سمعت الخبر، وطول اليوم قاعدة بحلم، وهو استغل الفرصة، وقالي إن الكهرباء هتقف، وإنه مش هيكون فيه تكنولوجيا تاني".

وأضافت:"قالي إحنا لازم نجيب عجلة علشان نعرف نتحرك.. وقومت قولتله صح وكمان نجيب بقرة علشان العيال".

كشفت عن أول مهنة لها قبل التمثيل وهي موديل في الإعلانات، وبعدها لم يتم قبولها في معهد التمثيل، لكنها عملت في المسرح مع الفنان جلال الشرقاوي.

لديها فوبيا من "الطائرات"، ولكن الفنان محمد هنيدي ساعدها في التخلص من تلك الفوبيا، وتقول عن تلك التجربة: "كنت في مرة في طيارة ومسكت في إيد راجل سوداني معرفوش قاعد جنبي".