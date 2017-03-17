مصر للطيران: تأخر تدبير طائرة بديلة لرئيس "النواب" بسبب كثافة التشغيل ​

كتب- طه عبيد:

قال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، إن رحلة الشركة رقم ٣٣٧، التي تأخر إقلاعها من القاهرة إلى مدينة الغردقة حوالي ٤ ساعات بسبب عطل فني، من طراز إمبرير E170.

وأضاف المصدر- في بيان رسمي للشركة، الجمعة- تم تغيير طراز الطائرة إلى بوينج ٧٣٧/٨٠٠ التي تتسع لعدد ١٤٤ راكبًا.

وأشار المصدر إلى أن الشركة لم تتمكن من توفير طائرة بديلة سريعًا بسبب كثافة التشغيل، التي بلغت نسبة الانتظام فيها 98%.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له كانوا ضمن ركاب الرحلة التي تأخر إقلاعها حوالي ٤ ساعات. وأبدى عبد العال غضبه الشديد من الانتظار باستراحة كبار الزوار الحكومية دون توضيح أسباب تأخير الرحلة.

وكان شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز، المستشار القانوني لوزارة الطيران المدني، وعضوية مختصين وفنيين، وذلك للتحقيق في أسباب تأخر إقلاع الرحلة، والوقوف على أسباب التأخير وتفادي حدوثه مستقبلًا.