إسرائيل تستخدم لأول مرة منظومة الدفاع الصاروخية لصد غارات الجيش السوري

غزة- (أ ش أ):

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، عن استخدام نظام دفاعها الصاروخي (آرو-3) لأول مرة مساء أمس الخميس عقب استهداف مقاتلات إسرائيلية بصواريخ مضادة للطائرات خلال عملية عسكرية في سوريا.

وفي تأكيد نادر لتنفيذ إسرائيل غارات جوية في سوريا، أوضح الجيش الإسرائيلي، أنه تم إطلاق العديد من الصواريخ المضادة للطائرات من سوريا خلال العملية، لافتا إلى أنه تم اعتراض أحد الصواريخ القادمة من سوريا عن طريق أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان الجيش السوري قد أعلن الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة إسرائيلية وأصابت أخرى وأجبرت اثنتين أخريين على الفرار خلال غارات لها قرب مدينة تدمر.