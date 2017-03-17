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بالأرقام .. نتائج أصوات الإسكندرية في انتخابات عضوية "مجلس الصحفيين"

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مصراوي Masrawy

انتخابات التجديد النصفيانتخابات التجديد النصفي

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الإسكندرية - محمد أحمد:

أسفرت عملية فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في لجنة النقابة الفرعية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن تفوق 7 مرشحين على مقاعد عضوية المجلس بينهم سيدة، على إجمالي المرشحين البالغ عددهم 73 شخصًا.

وجاءت نتائج الفرز طبقًا لترتيب الأصوات: حسين الزناتي بـ 34 صوتًا، ومحمد سويد بـ 32 صوتًا، ومختار شعيب بـ 28 صوتًا.

وحصدت المرشحة رضوى عبد اللطيف 27 صوتًا، وهشام يونس 26 صوتًا، فيما حصل إبراهيم منصور وجمال عبد الرحيم على 24 صوتًا لكل منهما.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية باب التصويت في تمام السابعة من مساءً اليوم الجمعة، لتبدأ عملية الفرز بين المرشحين على مقعد النقيب الذي فاز به عبد المحسن سلامة، تلتها عملية الفرز لنتائج المرشحين على عضوية مجلس النقابة العامة.​

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