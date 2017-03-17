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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات خدمية في بلاط

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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات خدمية في بلاط محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات خدمية في بلاط

مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

زار محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، مركز بلاط ضمن جولاته التفقدية عقب توليه منصب المحافظ منذ حوالي 20 يومًا، إذ تفقد اليوم الجمعة جمعية تنمية المجتمع للصناعات الحرفية واليدوية بقرية البشندي، ومستشفى بلاط، والتقى المواطنين للوقوف على مشاكلهم.

وأبدى المحافظ إعجابه بمنظومة العمل في جمعية البشندي، ووجه بزيارة ميدانية غدًا السبت لجميع رؤساء القرى والمراكز إلى الجمعية للتعرف والاطلاع على هذا النموذج الناجح وتطبيقه بجميع قرى المحافظة.

وأشار المحافظ، في السياق، إلى لقاءٍ يجمعه غدًا برؤساء القرى، في مقر جمعية تنمية المجتمع في البشندي، لعرض مطالب القائمين على الجمعية، وبحث تطبيق فكرة الجمعية بجميع القرى التابعة.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من الري والزراعة والإدارة الهندسية لإعداد دراسة لشبكة الصرف الزراعي بقرية البليدة التابعة لمركز بلاط.

وقرر أيضًا تشكيل لجنة من التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، تكون مهمتها حصر احتياجات جميع مدارس المركز التي تحتاج إلى توسعات أو رفع كفاءة، موجهًا بسرعة الانتهاء من توفير هذه الاحتياجات.​

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مصراوي Masrawy

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