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وزير الطيران يأمر بفتح تحقيق في تأخر طائرة رئيس مجلس النواب

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وزير الطيران يأمر بفتح تحقيق في تأخر طائرة رئيس مجلس النواب وزير الطيران يأمر بفتح تحقيق في تأخر طائرة رئيس مجلس النواب

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شريف فتحي وزير الطيران

كتب- طه عبيد:

أصدر شريف فتحي، وزير الطيران المدني، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز، المستشار القانوني لوزارة الطيران المدني، وعضوية مختصين وفنيين، وذلك للتحقيق في أسباب تأخر إقلاع رحلة مصرللطيران رقم ٣٣٧، من طراز إمبراير E170، التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى الغردقة، مساء الْيَوْمَ، وذلك لمعرفة أسباب التأخير وتفادي حدوثه مستقبلًا.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له كانوا ضمن ركاب الرحلة التي تأخر إقلاعها حوالي ٤ ساعات.

وأبدى عبد العال، غضبه الشديد من الانتظار باستراحة كبار الزوار الحكومية دون توضيح أسباب تأخر الرحلة.

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