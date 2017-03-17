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عبد المحسن سلامة: سأتعاون مع «قلاش» للاستفادة من خبراته

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عبد المحسن سلامة: سأتعاون مع «قلاش» للاستفادة من خبراته عبد المحسن سلامة: سأتعاون مع «قلاش» للاستفادة من خبراته

التحرير

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كتب - أحمد سعيد حسانين وصلاح لبن وصابر العربي

وجه عبد المحسن سلامة، الفائز بمنصب نقيب الصحفيين، في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة، الشكر للكاتب الصحفي، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، على ما قدمه خلال ترأسه لمجلس نقابة الصحفيين، مؤكدًا أنه بذل جهدًا كبيرًا في منصبه، مبديًا استعداده للتعاون معه والاستفادة من خبراته من أجل النهوض بالعمل النقابي. 

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ومن جهته، شكر قلاش الجماعة الصحفية لمشاركتها في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، مؤكدًا أنه لن يبخل بأي عمل يخدم الصحفيين، وأنه سيعود إلى إلى موقعه وسطهم للدفاع عن حقوقهم.

وفاز سلامة برئاسة نقابة الصحفيين بعد حصوله على 2475 صوتًا، متفوقًا على قلاش الذي جاء في المركز الثاني بـ1890 صوتًا.

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التحرير

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