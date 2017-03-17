فيديو| السناوي يدعو إلى الاستفتاء على حل البرلمان

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هاجم الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، أداء البرلمان، منتقدًا "عدم مراقبته لحكومة شريف إسماعيل"، حسب قوله.

أضاف السناوي، خلال لقائه بالإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "البرلمانات السابقة كانت تقف ضد حرية الصحافة"، مستنكرا إهانة المجلس لمؤسسة الأهرام، وتابع: "لا يجب اعتبار النقد الساخن أو الكاريكاتير هجوما على مؤسسات الدولة، أو إهانة".

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وطالب السناوي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح استفتاء على حل البرلمان: "اتحدى لو عملوا استفتاء.. ياريت يحلوه".