أمام منصة الفرز.. قلاش يهنئ سلامة بفوزه في انتخابات «الصحفيين»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: أحمد سعيد حسانين وصابر العربى وصلاح لبن

هنأ الكاتب الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، بفوزه بمقعد "نقيب الصحفيين"، كما هم بمصافحته على منصة القاعة الرئيسية لفرز الأصوات.

شاهد أيضا

من جانبهم، حرص أنصار سلامة على الهتاف داخل أروقة نقابة الصحفيين، رافعين شعارات "عبد المحسن نقيبا للصحفيين ".

وذكرت اللجنة القضائية المشرفة، على الانتخابات، أن عدد من أدلوا بأصواتهم 4524 عضوا بنقابة الصحفيين، توزعت أصواتهم كالآتي: "إسلام كمال 121 صوتا، والسيد الإسكندرانى 19 صوتا، وجيهان جميل 31 صوتا، وطلعت هاشم محمد صوتان، وعبد المحسن سلامة 2475 صوتا، ونورا راشد 4 أصوات، ويحيى قلاش 1890 صوتا".