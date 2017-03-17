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بالصور- محضر نتائج انتخابات نقابة الصحفيين

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مصراوي Masrawy

كتبت - هاجر حسني وندى الخولي:

حصل "مصراوي"، على محضر إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي جرت اليوم الجمعة.

وأعلن المستشار محمد الدمرداش، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فوز الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، مدير تحرير صحيفة الأهرام، بمنصب نقيب الصحفيين الجديد.

وصوت في انتخابات التجديد النصفي 4631 ناخبَا، وبلغت الأصوات الصحيحة 4417 والباطلة 107 من الأصوات.

وحصل الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة على 2457 صوتًا صحيحًا، بينما حصل يحيى قلاش على 1890 صوتًا من الأصوات الصحيحة.

فيما حصل المرشح إسلام كمال على 121 صوتًا، وسيد الاسكندراني 19 صوتًا، وطلعت هاشم، صوتان، وجيهان شعراوي 31 صوتًا، ونورا راشد 4 أصوات.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أعلنت مساء الجمعة، غلق باب التصويت على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة لاختيار نقيب جديد للصحفيين و6 من أعضاء المجلس.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة، ظهر الجمعة، بواقع ٢١٥١ عضوًا سجلوا أسمائهم بالكشوف.
ويُشترط لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة حضور 25٪‏ من أعضاء الجمعية، أي نحو 2150 صحفياً وصحفية، بعد تأجيلها في المرة الماضية -3 مارس- لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وتنافس على مقعد النقيب سبعة مرشحين، في مقدمتهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش ومدير تحرير الأهرام عبد المحسن سلامة، في حين ينافس على عضوية المجلس 70 صحفياً.


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مصراوي Masrawy

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