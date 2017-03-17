رسميًا.. عبدالمحسن سلامة نقيبًا للصحفيين

كتبت- ندى الخولي ومصطفى المنشاوي:

أعلن المستشار محمد الدمرداش، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين رسميًا، فوز الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، مدير تحرير صحيفة الأهرام، بمنصب نقيب الصحفيين الجديد.

وصوت في انتخابات التجديد النصفي 4534 صحفيًا، وحصل الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة على 2475صوتًا صحيحًا، بينما حصل يحيى قلاش على 1890 صوتًا من الأصوات الصحيحة.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أعلنت مساء الجمعة، غلق باب التصويت على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة لاختيار نقيب جديد للصحفيين و6 من أعضاء المجلس.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة، ظهر الجمعة، بواقع ٢١٥١ عضوًا سجلوا أسمائهم بالكشوف.

ويُشترط لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة حضور 25٪‏ من أعضاء الجمعية، أي نحو 2150 صحفياً وصحفية، بعد تأجيلها في المرة الماضية -3 مارس- لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وتنافس على مقعد النقيب سبعة مرشحين، في مقدمتهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش ومدير تحرير الأهرام عبد المحسن سلامة، في حين ينافس على عضوية المجلس 70 صحفياً.​