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عبد المحسن سلامة نقيبا للصحفيين بـ 2589 صوتا

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عبد المحسن سلامة نقيبا للصحفيين بـ 2589 صوتا عبد المحسن سلامة نقيبا للصحفيين بـ 2589 صوتا

التحرير

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كتب: أحمد سعيد حسانين وصابر العربي وصلاح لبن

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين على مقعد النقيب و6 أعضاء، فوز عبد المحسن سلامة بمقعد النقيب، على منافسه يحيى قلاش النقيب السابق، وسط أجواء احتفالية لأنصار الأول.

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وذكرت اللجنة، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 4524 عضوا بنقابة الصحفيين، توزعت أصواتهم كالآتي: "إسلام كمال 121 صوتا، والسيد الإسكندرانى 19 صوتا، وجيهان جميل 31 صوتا، وطلعت هاشم محمد صوتان، وعبد المحسن سلامة 2475، ونورا راشد 4 أصوات، ويحيى قلاش  1890 صوتا".

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