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قافلة طبية للكشف على أهالي قرية كفر السماحة بالدقهلية

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قافلة طبية للكشف على أهالي قرية كفر السماحة بالدقهلية قافلة طبية للكشف على أهالي قرية كفر السماحة بالدقهلية

التحرير

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أوفد مستشفى الباطنة التخصصي التابع لجامعة المنصورة، اليوم، قافلة طبية مجانية لقرية كفر السماحة التابعة لمركز بلقاس، ضمن فعاليات حملة "معا لإنقاذ مريض" شملت الكشف المجانى وعمل التحاليل لفيرس C&B.

وتكونت القافلة من 15 طبيبا وفني تحاليل وفنيين تمريض وتم الكشف على 300 حالة وتم اجراء التحليل الطبية وتم عمل تحاليل فيروس سي لعدد 220 حالة وتحليل سكر 250 حالة.

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وأشارت الدكتورة مها ماهر، إلى أن قوافل مستشفى الباطنة التخصصي ستستمر فى زيارة القرى داخل محافظة الدقهلية كل أسبوع فى اطار الخدمة المجتمعية والدور الذى تقوم به مستشفى الباطنة لخدمة المرضى الغير قادرين بالقرى المختلفة وتوجيه المرضى للعلاج المناسب أو اجراء المزيد من الفحوصات والمتابعة داخل مستشفى الباطنة.

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التحرير

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