فيديو| صحفيون يهتفون بـ«تزوير» انتخابات النقابة بعد منعهم من حضور الفرز

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كتب - أحمد سعيد حسانين وصابر العربي وصلاح لبن

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين، الصناديق منذ قليل، وبدأت عملية الفرز في غياب واضح لمندوبي المرشحين على مقعد النقيب والعضوية.

وانتابت حالة من الغضب قطاع عريض من الصحفيين والمندوبين عن المرشحين؛ بسبب منعهم من متابعة الفرز، وهتف عدد منهم بـ"تزوير" الانتخابات وبطلانها، مؤكدين أنهم سيطعنون على نتيجتها.

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وبالمثل، تم منع الكاتب الصحفي إسلام كمال وسيد الإسكندري المرشحين على منصب النقيب، من حضور الفرز.