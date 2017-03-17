حادثة من نوع جديد كشفها الزوج بأحدث أجهزة التتبع لزوجته والتي زرعها بصحبتها فإكتشف خيانتها وتم القبض عليها هي وعشيقها

شيماء مصطفى

هي قصة زوج مسيحي يسمى بيتر نقلتها صحيفة صدى البلد أكد من خلالها أنه أحب زوجته بشدة، وكانت هي الأخرى تبادلها هذا الشعور، لكن مع الوقت شعر بفتور في العلاقة بينهما من جهة زوجته، وكلما واجهها بذلك تهربت منه، كما أنه لاحظ غيابها المتكرر عن المنزل وبفترات طويلة، وكلما حاول الاستفسار عن أسباب ذلك تعللت له كل مرة بحجة مختلفة ولكنها غير مقنعة فقرر بيتر مراقبتها.

ولكن كانت المراقبة هذه المرة بأحدث الطرق حيث قام بزراعة جهاز ” GPS” فى سيارتها، وبالفعل لاحظ ترددها على منطقة معينة بشكل مستمر، فقرر أن يذهب لتلك المنطقة ويستفسر من الجيران والمحيطين بالعقار الذي حدده الجهاز، وتأكدت شكوكه بالفعل وحدد العشيق والشقة من خلال التحريات التي قام بها بنفسه.

وبالفعل قام بإبلاغ الشرطة واصطحب معه قوة من القسم وقاموا باقتحام الشقة، فوجدوا الزوجة والعشيق في وضع مخل وتم القبض عليهما وتحرير محضر بذلك.

المصدر : مصر فايف