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أسوان يتعادل مع الاتحاد في مباراة مثيرة بالدوري

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أسوان يتعادل مع الاتحاد في مباراة مثيرة بالدوري أسوان يتعادل مع الاتحاد في مباراة مثيرة بالدوري

التحرير

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تعادل فريقا الاتحاد السكندري وأسوان، بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على برج العرب، في إطار الجولة 21 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الاتحاد بهدف أحرزه خالد قمر فى الدقيقة 11، ثم أضاف خالد الغندور الهدف الثانى في الدقيقة 43، وفى الشوط الثانى أحرز أسوان الهدف الأول عن طريق حمادة السيد في الدقيقة 50، ثم أدرك السيد الشبراوى التعادل في الدقيقة 73، ثم عاد الاتحاد للتقدم فى الدقيقة 77 عن طريق محمد عادل، قبل أن يتعادل النيجيرى جون أوتاكا لممثل الصعيد فى الدقيقة 87.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 27 نقطة فى المركز الثامن، فيما  أصبح رصيد أسوان 14 نقطة فى المركز السادس عشر.

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